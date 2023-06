CO2-Kompensation: Ist die CO2-Kompensation bei Airlines nur eine Mogelpackung?

"Eigentlich müssen Airlines doch seit 2012 schon CO2 kompensieren - warum bekomme ich dann bei der Buchung nochmal die Option angezeigt, CO2 zu kompensieren?", fragt "Besser leben"-Hörer Thorsten aus Waakirchen in Oberbayern. Melitta und Alexander erklären, warum das so ist und haben dazu noch eine ganze Reihe interessanter Fakten zu bieten, wie etwa, dass derzeit zumindest die Airlines überhaupt Flüge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kompensieren müssen. Mehr Infos zum Thema CO2-Kompensation gibt es hier zu hören: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/darum-lohnt-sich-co2-kompensation-fuer-sie/bayern-1/88191952/ Auch beim Onlineshopping fällt die CO2-Bilanz mittlerweile ordentlich ins Gewicht: Was machen all die versendeten und die vielen retournierten Waren mit der Umwelt? Und wie kann man wirklich nachhaltig online shoppen? Hier reinhören: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/wie-nachhaltig-ist-onlineshopping/bayern-1/12120691/ oder hier nachlesen: https://www.br.de/radio/bayern1/inhalt/experten-tipps/umweltkommissar/umwelt-einkaufen-online-laden-100.html Und wenn du vielleicht auch schon überlegt hast, CO2 über eine der vielen Baumpflanzaktionen zu kompensieren, dann hör doch mal in diese Folge rein: "Bäume pflanzen für die Umwelt - wie sinnvoll ist das?" https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/baeume-pflanzen-fuer-die-umwelt-wie-sinnvoll-ist-das/bayern-1/10467957/