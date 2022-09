Coming soon: "Besser Leben" - die 5. Staffel

Am 16. September starten wir in die 5. Staffel unseres Nachhaltigkeitspodcasts "Besser leben", und unsere Hosts Melitta und Alexander haben in der Sommerpause ordentlich vorgearbeitet: Wie sinnvoll sind Holzheizungen, Geothermie und Windkraftanlagen für Zuhause? Was geht noch in Sachen Energiesparen, ohne gleich das ganz große Rad zu drehen? Und wie steht's um Genuss bei den vegetarischen Alternativen zu Milch und Fleisch? Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen!