Dynamischer Stromtarif: Was soll mir das bringen?

Strom dann verbrauchen, wenn er wenig kostet. Das ist die Idee hinter den sogenannten dynamischen Stromtarifen. Wenn der Wind weht, wenn die Sonne scheint, ist der Strom nämlich günstiger - und davon könnte unser Geldbeutel profitieren. Für wen sich ein dynamischer Stromtarif rechnet, welche Voraussetzungen dafür nötig sind und wie genau man den Umstieg vom festen zum dynamischen Stromtarif hinbekommt, darum geht's in dieser Episode von "Besser leben". Viele Energieversorger sind übrigens gerade erst dabei, sich in das Thema reinzufuchsen und Tarife zu erarbeiten - es besteht also kein Grund zur Eile. Aber ein paar Voraussetzungen können wir jetzt schon schaffen - und die kosten uns nicht mal wirklich Geld. Interesse an mehr Themen rund um regenerative Energie? Bevor ihr euch eine Solaranlage kaufen, solltest du dir unbedingt diese Folge anhören: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/wann-lohnt-sich-eine-photovoltaikanlage/bayern-1/10447081/ Ob sich Erdwärme bei euch lohnt und mit welchen Kosten man dabei rechnen muss: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/was-kostet-eine-erdwaerme-heizung-und-lohnt-sie-sich-fuer-mich/bayern-1/12085993/ Und hier haben wir alles Infos zum Kauf eines Elektro-Autos: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/wie-umweltfreundlich-sind-e-autos/bayern-1/95051732/ Und jede Menge Tipps zum Stromsparen hört ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/wie-kann-ich-daheim-einfach-strom-sparen/bayern-1/10833719/