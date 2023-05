Grillkohle: Verglüht in Ihrem Grill auch ein Stück Urwald?

In vielen Kohlesäcken steckt leider noch immer Tropenholz - auch wenn in der Regel etwas anderes drauf steht. Worauf kann ich beim Einkauf achten und welche Siegel geben mir wirklich Orientierung? In dieser Wiederholungsfolge klären wir auch, welche deutschen Hersteller ökologisch einwandfreie Holzkohle verkaufen und warum es sich trotz höherem Preis lohnt, darauf zurück zu greifen. Und wir stellen eine Holzkohle mit Tropenholz vor, die wir mit gutem Gewissen im Grill verheizen können. Wusstet ihr übrigens, dass mehr als 90 Prozent aller CO2-Emissionen beim Grillen durch das Grillgut erzeugt werden? Da lohnt sich doch ab und an auch mal eine vegetarische Variante, oder? Wer lieber beim Fleisch bleibt und wem aber trotzdem nicht egal ist, welches Fleisch da auf dem Grill brutzelt, dem empfehlen wir: Tierhaltung - Welches Fleisch kaufen? https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/tierhaltung-welches-fleisch-kaufen/bayern-1/94905062/ Wie gesund Soja- und Hafermilch und all die anderen pflanzlichen Ersatzdrinks sind - und vor allem, wie ökologisch sinnvoll, hört ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/wie-gesund-ist-sojamilch/bayern-1/10817451/ Honig, Nüsse, Apfelmus, getrocknete Zwiebeln oder Mandarinen und Tomaten aus der Dose - immer mehr unserer Lebensmittel kommen mittlerweile aus China. Wie auch immer mehr Bio-Produkte. Warum die einerseits besser sind als ihr Ruf, andererseits aber auch nicht, darum geht's hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/kommen-ihre-aufbacksemmeln-auch-aus-china/bayern-1/12587643/