Hannes Jaenicke: "Die Avocado ist nicht das Problem"

"Da wird kritisiert, dass eine Avocado so viel Wasser in der Herstellung braucht. Aber: Das 60-fache braucht ein Stück Fleisch." In dieser Folge von "Besser leben" spricht der Umweltaktivist mit Melitta Varlam und Alexander Dallmus darüber, was sich ändern muss für mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit in Deutschland.