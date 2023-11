Holzofen-Verbot: Wie lange sind Holzöfen noch erlaubt?

Muss ich mir ab 2025 einen neuen Holzofen kaufen, wenn ich weiter mit Holz heizen will? Welche gesetzlichen Regelungen muss ich beachten? Und mal ganz grundsätzlich: Sind Holzheizungen denn nun nachhaltig oder doch letztendlich Feinstaub-Schleudern? Was den Unterschied macht und was wir selbst dazu tun können, damit sich beim Heizen mit Holz die Feinstaubbelastung in Grenzen hält, erklären unsere Hosts Melitta und Alexander in dieser Episode unseres Verbraucherpodcasts "Besser leben". Den in der Folge erwähnten Podcast dazu, warum die Plastikdrehverschlüsse seit einiger Zeit fest mit den Plastikflaschen verbunden sind, lest ihr hier: https://www.br.de/radio/bayern1/pet-flaschen-deckel-100.html Alles über den Sinn oder Unsinn von Baumpflanzaktionen hört ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/baeume-pflanzen-fuer-die-umwelt-wie-sinnvoll-ist-das/bayern-1/10467957/ Und die empfohlene Podcast-Episode zu Holz und Holznutzung von "Ernte gut - alles gut" gibt's hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/ernte-gut-alles-gut-die-grossen-themen-der-landwirtschaft/darf-man-holz-noch-verbrennen/br/12479893/