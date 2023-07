Ist es besser, vor allem bei Sonnenschein Wasch- und Spülmaschine laufen zu lassen?

"Ist es für die Auslastung der Stromnetze eigentlich besser, vor allem an sonnigen Tagen Zuhause Wasch- und Spülmaschinen laufen zu lassen, weil da auch die Photovoltaikanlagen viel Strom produzieren?", fragt "Besser leben"-Hörerin Christine aus Erding in Oberbayern. Wir haben die Frage an den Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft weitergereicht. Über grauen und grünen Wasserstoff und die Frage, ob Wasserstoff generell unsere Energieproblematik lösen kann, geht es in dieser Folge von "Besser leben": https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/was-bringt-uns-gruener-wasserstoff/bayern-1/12675461/ (Podcast vom 15.5.2023) Eine ausführliche Erklärung dafür, warum manchmal Windräder still stehen, obwohl gerade Wind weht, geben wir hier: https://www.br.de/radio/bayern1/windrad-steht-still-100.html Und falls Ihr Euch gerade überlegt, eine Windkraftanlage für den Balkon anzuschaffen - tut es nicht! Welche sinnvollen Alternativen es gibt und wie's ganz generell derzeit um die Windkraft in Deutschland steht, hört Ihr in dieser Folge von "Besser leben": https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/wie-zuverlaessig-ist-windkraft-als-energielieferant-in-deutschland/bayern-1/12048955/