Kann eine Wärmepumpe auch bei strengem Frost heizen?

Bei 10 oder 15 unter Null, da ist doch keine Wärme mehr in der Luft - wie soll da eine Wärmepumpe funktionieren? Das fragt "Besser leben" Hörer Anton aus Dornbirn in Österreich. Zusammen mit unseren Hosts Melitta und Alexander zieht Energieeffizienzexperte Martin Sambale die (Energie-)Bilanz. Was Wärmepumpen wirklich leisten können - und was nicht - und wie Sie am besten vorgehen, wenn Sie sich überlegen, Ihre eigenen vier Wände energetisch zu sanieren, hören Sie hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/energetische-sanierung-waermepumpen-energieberater-foerdergelder/bayern-1/12706285/ (Diese Folge wurde publiziert am 26.5.2023)