Klima-Killer Methan: Kann ich überhaupt etwas dagegen tun?

Warum sprecht ihr beim Thema Klimawandel meist nur von CO2, aber nicht von Methan, fragt "Besser leben" Hörerin Anja aus Artern/Unstrut. Klar ist, dass Methan 25 Mal schädlicher für die Atmosphäre ist als CO2. Aber auf den Ausstoß von Methan haben wir nur indirekt Einfluss. Warum, erklären Melitta und Alexander hier - und auch, was wir ganz konkret tun können, um unsere persönliche Methan-Bilanz doch etwas zu verbessern. Eng verbunden mit dem Thema Methan ist unsere Ernährung, etwa welches Fleisch wir essen und wie viel. Wie wir als Verbraucher besser einschätzen können, was in unserem Fleisch steckt und welche Rolle Tierwohl bei uns spielt, hört ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/tierhaltung-welches-fleisch-kaufen/bayern-1/94905062/ Und was uns unsere Lebensmittel eigentlich wert sind und wie wir uns nachhaltiger ernähren können - darum geht's in dieser Episode: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/was-sind-uns-unsere-lebensmittel-wert/bayern-1/93553068/