Kollagen: Wie kann ich meine Kollagenproduktion ankurbeln?

Aluminium in Deos, Titandioxid in Lippenstiften und faltenfrei dank Kollagendrinks - über Inhaltsstoffe in Kosmetika und was sie uns bringen, geht's in dieser Folge von "Besser leben". Kollagen ist gerade DER Hype - als Pille, als Ampulle zum Auftragen oder auch als Drink. Was unserem Körper auf natürliche Weise bei der Kollagenproduktion hilft, klären wir mit der bekannten Hautärztin Dr. Yael Adler. Außerdem beschäftigen wir uns mit den Inhaltsstoffen in Kosmetika. Mehr als 30.000 gibt es, und viele davon sind nicht abschließend toxikologisch bewertet, sagt Chemikerin und Verbraucherschützerin Kerstin Effers. Irgendwie ein ungutes Gefühl... Aber "Besser leben" hilft, die "Guten" zu finden: Wie erkenne ich Greenwashing bei Kosmetika? Welche Siegel sagen was aus? Und welche Apps helfen mir konkret beim Einkauf am Regal? Wenn euch das Thema Inhaltsstoffe in Kosmetika interessiert: In dieser Podcastfolge haben wir uns u.a. mit der Hautärztin Dr. Yael Adler über die Notwendigkeit von Gesichtscremes unterhalten und über Parabene in Kosmetika: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/brauchen-wir-eigentlich-diese-ganzen-gesichtscremes/bayern-1/93758432/ Und wo sich überall Mikroplastik in Kosmetika (und anderen Produkten) versteckt, hört ihr in dieser Folge: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/wie-vermeide-ich-mikroplastik-in-kosmetik/bayern-1/84861990/