Mülltrennung Niederlande: Wie ist die Mülltrennung in anderen Ländern?

"Wieso wird Recycling in unterschiedlichen Ländern verschieden gehandhabt?", fragt "Besser leben" Hörerin Nicola, die aus Deutschland in die Niederlande umgesiedelt ist: "Welchen Grund kann es haben, dass dort Dinge in den Restmüll sollen, die hier dem Recycling zugeführt werden sollen?" Thomas Probst vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung BVSE weiß Bescheid. Was bei uns in Deutschland in den gelben Sack, die Biotonne oder auch die Papiertonne gehört, klären wir in der Folge "Müll trennen: Was gehört wohin?": https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/muell-trennen-was-gehoert-wohin/bayern-1/87052864/ (Podcast vom 8.3.2021) Ob und wie der Verpackungsmüll, der im Müllwagen komprimiert wurde, noch sortiert und verwertet werden kann, klärt diese Kurz-Folge: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/was-passiert-mit-dem-zusammengepressten-muell-im-gelben-sack/bayern-1/12721359/ Und hier haben wir noch Richtig entsorgen für Fortgeschrittene: Von ineinander gesteckten Joghurtbechern, Korken, kaputten Salatschüsseln und der richtigen Entsorgung von CDs und Druckerpatronen: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/machen-sie-auch-noch-diese-fehler-bei-der-muelltrennung/bayern-1/12568871/ Und wenn ihr uns am 12. Oktober beim Podcast-Festival in Nürnberg sehen wollt: Tickets gibt's schon jetzt unter https://podcastfestival.ticket.io/