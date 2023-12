Refurbished: Was heißt generalüberholt?

Was heißt "refurbished" eigentlich genau? Ist bei refurbished der Akku des iPhones oder des Samsung-Handys neu? Wie sicher ist refurbed? Und worauf sollte ich beim Kauf eines gebrauchten Handys achten, das "refurbished" ist? Rund 200 Millionen "alte" Handys liegen laut einer Studie des Branchenverbandes BitCom in unseren Schubladen rum - das sind in etwa 6 Tonnen Gold und jede Menge anderer wertvoller Rohstoffe, die ungenutzt herumgammeln. Und es werden immer mehr, denn im Schnitt kauft sich jede von uns alle 3 bis 4 Jahre ein neues Handy. Der Markt für generalüberholte (=refurbished") Elektrogeräte ist bisher eher klein - dabei sind 90 Prozent all derjenigen, die sich schon mal ein refurbished Smartphone zugelegt haben, zufrieden damit, so eine Umfrage der Verbraucherzentrale Bayern. Worauf wir beim Kauf eines solchen Handys achten sollten, damit wir keinem Abzocker auf den Leim gehen und welche Plattformen empfehlenswert sind, hört ihr in dieser Episode von "Besser leben" - mit der übrigens die siebte Staffel endet. Nix verschwenden, wiederverwenden! Das gilt auch beim Papier. Warum modernes Recycingpapier keine Gefahr mehr für euren Drucker ist, hört ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/wie-umweltfreundlich-ist-recyclingpapier-wirklich/bayern-1/92909106/