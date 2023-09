Schmerzmittel: Wie entsorge ich sie richtig?

"Was ist mit Schmerzpflastern - wie entsorge ich die richtig?" Diese Frage hat "Besser leben" Hörer Klaus aus Bad Steben an Melitta Varlam und Alexander Dallmus gestellt. Die Antwort ist verblüffend einfach. Wie man generell mit abgelaufenen Medikamenten umgehen sollte, hört ihr in dieser Besser leben Folge: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/wie-kommt-das-ibuprofen-ins-grundwasser/bayern-1/93145828/ Richtig entsorgen für Fortgeschrittene: Wie wir ineinander gesteckte Joghurtbecher, Korken, kaputte Salatschüsseln und CDs und Druckerpatronen richtig entsorgen, hört ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/machen-sie-auch-noch-diese-fehler-bei-der-muelltrennung/bayern-1/12568871/ Und wenn ihr uns am 12. Oktober beim Podcast-Festival in Nürnberg sehen wollt: Tickets gibt's schon jetzt unter https://podcastfestival.ticket.io/