Sind diese neuen Kaffekugeln kompostierbar?

Darf der Rest dieser neuartigen Kaffeekugeln eigentlich in den Biomüll oder in den Kompost? Woraus besteht die Schutzhülle dieser Coffee-Balls? Gerade im Bereich Kompost und Biomüll lohnt sich das Mülltrennen wirklich, immerhin sind rund 40 Prozent unseres Restmülls noch Biomüll. Darum nehmen sich Alexander Dallmus und Melitta Varlam in diesem kurzen Podcast mal der Frage nach der Kompostierbarkeit dieser Kaffeekugeln, auch Coffeeballs genannt, vor. Mit einem erfreulichen Ergebnis. Und wenn Sie uns live beim Podcast-Festival besuchen wollen, finden Sie hier alle Infos: https://podcastfestival.ticket.io/ Die Folge über die Nachhaltigkeit - oder eben nicht - von Kaffeekapseln haben wir hier für Sie: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/gibt-es-umweltfreundliche-kaffeekapseln/bayern-1/84027602/ Und mehr zum Thema Mülltrennen wird in dieser Folge "Besser leben" beleuchtet: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/muell-trennen-was-gehoert-wohin/bayern-1/87052864/