Thermokomposter: Wie gut sind Schnellkomposter?

Klappe auf, Bio-Abfälle rein, Klappe zu - und schon nach ein paar Wochen wird im Schnellkomposter daraus bester Kompost fürs Gemüsebeet. "Funktioniert das wirklich so einfach?", fragt "Besser leben" Hörerin Ursula aus Ulm. BAYERN 1 Pflanzenexpertin Karin Greiner erklärt die Vor- und auch Nachteile der sogenannten Thermokomposter. Was alles auf den Kompost darf - und was wir besser im Restmüll entsorgen, lest ihr hier: https://www.br.de/radio/bayern1/was-darf-in-den-kompost-100.html Richtig Düngen, nachhaltige Erde, Mischkultur & Co - was wir alles tun können, wenn wir nachhaltig gärtnern wollen, hört ihr in dieser Folge von "Besser leben" https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/bio-duenger-welcher-bioduenger-ist-gut/bayern-1/12473265/ (Podcast vom 16.03.2023)