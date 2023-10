Wärmepumpe: Kann ich Wärmepumpen mit meiner Heizung kombinieren?

Was gilt jetzt eigentlich ab dem 1.1.2024 für Heizungen? Hat die Wärmepumpe wirklich all die Nachteile, die man so hört? Welche staatlichen Förderungen kann ich für die energetische Sanierung meines Hauses bekommen? Diese Folge von "Besser leben" setzt einigen kursierenden Mythen rund um die Wärmepumpe Fakten entgegen und klärt u.a. mit Energieberatern, wie sich etwa eine Wärmepumpe sinnvoll mit bestehenden fossilen Heizungen kombinieren lässt. Die im Podcast erwähnte Folge über die Effizienz von Wärmepumpen bei frostigen Temperaturen findet ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/kann-eine-waermepumpe-auch-bei-strengem-frost-heizen/bayern-1/94539018/ Die Folge über die dynamischen Stromtarife hört ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/dynamischer-stromtarif-was-soll-mir-das-bringen/bayern-1/94801136/ Und der Podcast-Tipp "Ernte gut - alles gut" von den Kollegen von Bayern 2 Radio findet ihr hier in der ARD Audiothek zum downloaden und abonnieren: https://www.ardaudiothek.de/sendung/ernte-gut-alles-gut-die-grossen-themen-der-landwirtschaft/12446047/