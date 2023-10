Welches Hundefutter kaufen?

Werden der Tiernahrung wirklich Stoffe zugesetzt, die Hund und Katze süchtig machen? Und wie steht es um die Qualität der Trocken- und Nassfutter? Ist Alleinfutter gut, oder sollte man besser Biofutter kaufen? Oder sogar selber kochen? Zu welchem Hundefutter oder Katzenfutter kann ich wirklich guten Gewissens greifen? Hier im Podcast erfahren. In dieser Folge steigen wir tief in die Ernährung unserer Haustiere ein: Wir klären etwa, warum selbst gemachtes Tierfutter zwar gut gedacht ist, aber oft leider dem Hund oder der Katze auf lange Sicht eher schadet. Und Stichwort Schaden: Nach dieser Folge werden Sie es sich möglicherweise zweimal überlegen, ob Sie Ihrer Katzen künftig noch Trockenfutter geben. Und auch Ihre Meinung über industriell hergestellte Tiernahrung könnte nach dem Hören dieses Podcasts über Tiernahrung eventuell eine andere sein. Wie gut Bio-Tierfutter im Vergleich zum konventionellen Futter abschneidet und worauf wir generell bei der Auswahl und vor allem bei der Bemessung des Tierfutters achten sollten, klären wir zusammen mit Tierärztinnen und -ärzten sowie Ernährungsexperten. Um unsere Ernährung geht es in der folgenden Episode unseres Verbraucher-Podcasts - etwa um Aufbacksemmeln aus China: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/kommen-ihre-aufbacksemmeln-auch-aus-china/bayern-1/12587643/ oder auch darum, wie man guten Honig erkennt: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/wie-erkenne-ich-guten-honig/bayern-1/12629513/