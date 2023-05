Wie erkenne ich guten Honig?

Mehr als 1 Kilogramm Honig verputzt jeder Deutsche im Schnitt jährlich. So viel können unsere einheimischen Bienen nicht ranschaffen - Bienenfleiß hin oder her: Nur ein Bruchteil davon tatsächlich aus Deutschland, der große "Rest" aus Süd- und Mittelamerika, Osteuropa und vor allem aus China. Was dem Honig fehlt, der von dort kommt und warum es uns Verbrauchern auch noch ziemlich schwer gemacht wird, zu erkennen, woher der Honig stammt, den man im Supermarkt kauft, klärt diese Folge von "Besser leben". Zudem klären wir hier auch, warum es so wichtig ist, beim Honigkauf aufs Kleingedruckte zu achten und ob es wirklich unbedingt Bio-Honig sein sollte. Viele Honig-Fakten zum Nachlesen gibt's hier: https://www.br.de/radio/bayern1/inhalt/experten-tipps/umweltkommissar/honig-bio-pestizide-oekobilanz-umweltkommissar-100.html Mit Bio-Lebensmitteln aus China haben wir uns auch in der vorigen Podcast-Folge beschäftigt - nachlesen und nachhören hier: https://www.br.de/radio/bayern1/bio-lebensmittel-aus-china-100.html Alles rund um den Fischkauf - Aquakultur oder Meeresfang, Siegel, Antibiotikabelastung etc. - lest und hört ihr hier: https://www.br.de/radio/bayern1/inhalt/experten-tipps/umweltkommissar/fisch-zucht-wild-umwelt100.html