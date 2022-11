Wie kleine Ideen und Initiativen vor Ihrer Haustür die Welt ein bisschen besser machen

Der Metzger, der seine Wurst nicht in Plastikfolie, sondern in Mehrwegboxen packt; die drei Freundinnen, die aus alter Kleidung neue Kleidungsstücke machen; die Restaurantbetreiber, die Gerichte aus "geretteten" Lebensmitteln anbieten - in dieser Folge geht's um kleine, kleinste und auch etwas größere Nachhaltigkeitsinitiativen. Aus Bayern, aus Deutschland - Menschen, die anpacken, um unserer Welt zu helfen.