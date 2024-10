Pater Nikodemus lebt und arbeitet im Benediktiner Kloster auf dem Berg Zion in Jerusalem. Wie sich das Leben dort seit dem 7. Oktober 2023 verändert hat, warum er trotz Krieg das Land nicht verlassen will und was ihn dazu brachte Abt zu werden, darüber sprach er mit Thorsten Otto vor Live-Publikum im Rahmen der Blauen Couch on Tour in Thierhaupten.