Die Kabarettistin war Teil des Singspiels auf dem Nockherberg. Bei Thorsten Otto verrät sie, ob die Politiker dort wirklich alle Bier trinken und erzählt, wie sie das Starkbier zu Beginn gleich mal unterschätzte. Was es mit ihrer Glückskette auf sich hat, welche schlimmen Dinge sie in ihrer Jugend in Dorfen angestellt hat und vieles mehr berichtet Angela Ascher auf der Blauen Couch.