Die "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin Anita Eichhorn spricht mit Thorsten Otto über ihre gemeinsame Heimat Weiden in der Oberpfalz, ihre Oma und deren Redewendungen, die Anita Eichhorn gerne auch mal in ihre Rollen einbindet. Ihr großer Traum ist es, einmal bei "Let's Dance" mitzumachen.