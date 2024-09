Diana und Sabrina Burkel, Gastronomin und Sozialpädagogin, "So wie ich bin - so bin ich gut"

Diana und Sabrina Burkel leben ihren Traum. Auf einem Bauernhof im fränkischen Seenland haben die Gastronomin und die Sozialpädagogin mit ihren drei Kindern ihr Paradies gefunden. Wie sie zueinander fanden und welche Höhen und Tiefen sie schon meistern mussten, darüber sprechen sie auf der Blauen Couch. ***Übrigens: Am 16. Oktober können Sie die Blaue Couch live auf dem BR Podcastfestival in Nürnberg erleben. Zu Gast bei Thorsten Otto ist dann im Z-Bau in Nürnberg Komiker und Kabarettist Harry G., der mit seinen bissig-witzigen Clips über "Isarpreißn", Schickeria und Pseudo-Trachtler berühmt geworden ist.