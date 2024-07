In Erinnerung an Dr. Ruth Westheimer hier noch einmal das Gespräch, das Thorsten Otto mit ihr im April 2019 in New York gefüht hat. Dr. Ruth Westheimer war eine der bekanntesten Sexualtherapeutinnen. Geboren wurde sie in Unterfranken. Weil ihr Vater sie in die Schweiz schickte, hatte sie den Holocaust überlebt.