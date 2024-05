Eckart von Hirschhausen war zu Gast auf der "Blauen Couch on Tour" im Circus Krone in München. Bei Thorsten Otto sprach er vor Live-Publikum über das Leben mit ADHS, welche fünf Dinge wir für unsere Gesundheit brauchen und was wir effektiv und ganz einfach tun können, um etwas nachhaltiger zu leben.