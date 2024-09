Eisi Gulp, Schauspieler, "Ich bin nie mit einem Ziel durchs Leben gegangen"

Er ist der heimliche Star der "Eberhofer"-Krimis und regelmäßig in der Erfolgsserie "Dahoam is Dahoam" zu sehen: Eisi Gulp. Der Schauspieler lebte in New York, Paris, Berlin und München, seit 30 Jahren bevorzugt er das Landleben. Im Sommer im Chiemgau und im Winter in Kenia. Bei Dominique Knoll spricht er über seine Karriere und wie es ist, ohne Ziel durchs Leben zu gehen. ***Übrigens: Am 16. Oktober können Sie die Blaue Couch live auf dem BR Podcastfestival in Nürnberg erleben. Zu Gast bei Thorsten Otto ist dann im Z-Bau in Nürnberg Komiker und Kabarettist Harry G., der mit seinen bissig-witzigen Clips über "Isarpreißn", Schickeria und Pseudo-Trachtler berühmt geworden ist.