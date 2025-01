Elena Uhlig ist Autorin, Moderatorin, Influencerin und als Schauspielerin eine feste Größe in Film und Fernsehen. Im Rahmen der Blauen Couch on Tour in Unterschleißheim war sie bei Thorsten Otto zu Gast. Dort sprach sie darüber, was sie auf den Heiratsantrag von ihrem jetzigen Mann, dem Schauspieler Fritz Karl, im ersten Moment antwortete und wie sie ihre große Patchwork-Familie managt.