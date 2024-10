Elisabeth Kreutzkamm-Aumüller, Kondtorei-Chefin, "Wir backen das!"

Das Motto von Konditorei-Chefin Elisabeth Kreutzkamm-Aumüller könnte eingängiger nicht sein: Wir backen das! Sagt sie und man glaubt es ihr, denn sie hat trotz Widrigkeiten nach der Wiedervereinigung direkt die Dresdner Backstube, den Ursprung der Conditorei Kreutzkamm, wieder aufgebaut. Wie sie das geschaftt hat, darüber spricht sie auf der Blauen Couch.***Übrigens: Am 16. Oktober können Sie die Blaue Couch live auf dem BR Podcastfestival in Nürnberg erleben. Zu Gast bei Thorsten Otto ist dann im Z-Bau in Nürnberg Komiker und Kabarettist Harry G., der mit seinen bissig-witzigen Clips über "Isarpreißn", Schickeria und Pseudo-Trachtler berühmt geworden ist.