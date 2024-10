Elli Erl, Musikerin und Lehrerin, "Das Wichtigste ist, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und zu begeistern"

Sie gewann Deutschland sucht den Superstar im Jahr 2004. 20 Jahre später steht Elli Erl nicht mehr auf den großen Bühnen, sondern vor wissbegierigen Schülerinnen und Schülern. Warum Musik machen und Schule irgendwie gut zusammenpassen und wie es war, ein Jahr lang mit Hund und Frau im Camper durch Europa zu fahren, darüber spricht sie auf der Blauen Couch. ***Übrigens: Am 16. Oktober können Sie die Blaue Couch live auf dem BR Podcastfestival in Nürnberg erleben. Zu Gast bei Thorsten Otto ist dann im Z-Bau in Nürnberg Komiker und Kabarettist Harry G., der mit seinen bissig-witzigen Clips über "Isarpreißn", Schickeria und Pseudo-Trachtler berühmt geworden ist.