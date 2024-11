Frank "Buschi" Buschmann war als Sportkommentator schon sehr erfolgreich. An diesen Erfolg knüpfte er nahtlos an. Erst bei Sportevents von Stefan Raab und jetzt bereits seit neun Jahren bei "Ninja Warrior". Warum er selbst seine Sportkarriere an den Nagel gehängt hat und wofür ihn die Zuschauer so schätzen, darüber spricht er bei Thorsten Otto.