Gianna Bacio plädiert nicht dafür, so abwertend oder verschämt mit Sex umzugehen - ist es doch ein Teil des Lebens. Egal ob in ihrem eigenen Podcast oder in ihren Büchern, die Sexualtherapeutin und Sexfluencerin sagt, dass Kommunikation, auch wenn das die Romantik schmälert, das Wichtigste beim Sex ist.