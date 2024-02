Ein Heimspiel für Hannes Ringlstetter bei der Blauen Couch on Tour in Straubing. Vor Live-Publikum erzählt der Straubinger bei Thorsten Otto unter anderem, von wem er seinen ersten Kuss bekam, was ein Ford Escort mit seinem ersten Mal zu tun hat und mit welchem FC Bayern-Spieler er öfter mal Schafkopft.