Er tritt nie nach unten, eher zur Seite und leicht nach oben. Harry G sprach im Rahmen der Blauen Couch on Tour in Nürnberg über seinen Humor. Warum er hin und wieder Wildschweinen begegnet, er auch schon mal im Beistellbett geschlafen hat und was ihm bei seiner Arbeit so wichtig ist, das hört ihr hier.