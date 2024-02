Sie war die "Wilde Hilde", die "Speed Queen" und jetzt saß sie in Memmingen auf der Blauen Couch vor Live-Publikum. Dort sprach sie mit Thorsten Otto über ihre Schicksalsschläge im sportlichen als auch privaten Bereich. Darüber, was und wer ihr in diesen schweren Zeiten geholfen hat und wie sie ihren Weg zum Gesundheitscoaching fand.