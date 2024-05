Innegrit Volkhardt ist Chefin des Bayerischen Hofs in München. Mit 27 übernahm sie die Leitung des prestigeträchtigen Luxushotels, in dem nicht nur Superstars, Royals und Politiker übernachten, auch die Sicherheitskonferenz findet dort statt. Bei Dominique Knoll spricht sie über das Wichtigste an ihrem Beruf und warum es einen typischen Tag so nicht gibt.