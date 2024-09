Jan Weiler, Schriftsteller, "Ich bin ein bisschen sentimental"

"Pubertier", "Kühn hat zu tun" oder "Maria ihm schmeckts nicht" sind nur drei seiner erfolgreichen Romane. Autor Jan Weiler spricht mit Dominique Knoll über die Entstehung seiner Bücher, was ihm im Schreibprozess beim Abschalten hilft und warum er versucht, mit seiner Sentimentalität hauszuhalten. ***Übrigens: Am 16. Oktober können Sie die Blaue Couch live auf dem BR Podcastfestival in Nürnberg erleben. Zu Gast bei Thorsten Otto ist dann im Z-Bau in Nürnberg Komiker und Kabarettist Harry G., der mit seinen bissig-witzigen Clips über "Isarpreißn", Schickeria und Pseudo-Trachtler berühmt geworden ist.