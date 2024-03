Sie stürzte beim Klettern auf Zypern ab, musste 18 Stunden wegen starkem Regen in der Hängematte ausharren und kam durch einen Temperatursturz in der Türkei an den Rand der Erschöpfung. Bei Dominique Knoll erklärt die Abenteurerin Johanna Geils, warum sie trotzdem immer wieder quer durch Europa wandern würde.