Jonas Deichmann, Ultra-Triathlet und Weltrekordhalter, "Es geht darum, rauszugehen aus der eigenen Komfortzone. Und das kann jeder."

Jonas Deichmann hat das vermeintlich Unmögliche geschafft: Er absolvierte 120 Tage lang jeden Tag einen Triathlon. Das heißt, er ist 456 Kilometer geschwommen, fuhr 21.600 Kilometer auf dem Fahrrad und lief 5.064 Kilometer. Wie er sich für diesen Weltrekord immer wieder selbst motivierte und wie viele Stunden am Stück er danach schlief, das erzählt er auf der Blauen Couch. ***Übrigens: Am 16. Oktober können Sie die Blaue Couch live auf dem BR Podcastfestival in Nürnberg erleben. Zu Gast bei Thorsten Otto ist dann im Z-Bau in Nürnberg Komiker und Kabarettist Harry G., der mit seinen bissig-witzigen Clips über "Isarpreißn", Schickeria und Pseudo-Trachtler berühmt geworden ist.