Sie ist die erste bayerische Basketballerin mit einem US-Meistertitel: Leonie Fiebich hat es aus dem beschaulichen Landsberg am Lech in den Big Apple geschafft. Dort ist sie in der amerikanischen Basketball-Liga, der WNBA, ein richtiger Star. Welche Träume sie noch hat und warum sie gerne den Hintereingang nimmt, darüber spricht sie auf der Blauen Couch.