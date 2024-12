Sie ist Autorin, Moderatorin, Podcasterin und Journalistin: Lisa Ortgies will Frauen Mut machen. Und das schafft sie auf allen Kanälen, sei es in ihren Podcasts, in ihren Büchern oder bei "frauTV". Warum sie findet, es sei an der Zeit, dass Frauen ihre eigenen Geschichten erzählen und ihre unterdrückte Wut rauslassen, erklärt sie auf der Blauen Couch.