Auf der Blauen Couch live in Ergolding erzählte der ehemalige Biathlon-Superstar Magdalena Neuner, warum sie ihre Karriere auf dem Höhepunkt des Erfolges beendet hat und welche neuen Herausforderungen sie in ihrem jetzigen Leben als dreifache Mutter liebt und meistert. Welche Werte sie Kindern vermitteln will und wie sie selbst es geschafft hat, Angst und Druck zu überwinden, verriet sie bei Moderator Thorsten Otto.