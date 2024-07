Mathias Kellner, Musiker, "Sei freundlich. Sei so freundlich, wie du nur irgendwie sein kannst"

Mathias Kellner nennt sich selbst einen niederbayerisch-oberpfälzischen Liedermacher. Warum er ohne seine Frau nicht da sein würde, wo er heute ist, was die Initialzündung für seine Karriere war und warum es so wichtig ist freundlich zu sein, darüber spricht er mit Thorsten Otto auf der Blauen Couch. Triggerwarnung: In dem Podcast mit Mathias Kellner geht es auch um Depressionen und Suizidgedanken. Sollten Sie selbst Suizidgedanken haben, finden Sie zum Beispiel bei der Telefonseelsorge Hilfe: 0800/111 0 111 und 0800/ 111 0 222 / http://www.telefonseelsorge.de.