Max Kronawitter bekam die niederschmetternde Diagnose eines Hirntumors. Bei Thorsten Otto spricht der Dokumentarfilmer über sein Leben seitdem, wie mühsam es ist, nach der Entfernung des Tumors, wieder lesen zu lernen und was ihn optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Warum er am Tag der Diagnose sich direkt vor seine Kamera gesetzt hat, hören Sie hier.