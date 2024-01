Er ist Kult im BR Fernsehen: der "Schmidt Max". Ob im Eberhofer-Krimi als Wirt Wolfi oder als Moderator, der auch mal in einer Steilwand übernachtet, der Schmidt Max hat meist Spaß am Set. Was der BR für ihn bedeutet und welches spannende Projekt in den Startlöchern steht, darüber spricht er mit Thorsten Otto.