Er brachte Elvis nach Deutschland und war der Star des "fliegenden Klassenzimmers": Peter Kraus spricht mit Thorsten Otto über seine erste Gage, was er sich davon gekauft hat und warum er mit Zahlen nichts am Hut hat. Am 18.3.2024 wird er 85 und an diesem Tag wird er mit einem neuen Song auf der Bühne stehen - es soll seine letzte Tournee werden.