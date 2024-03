Petra Müller war schon immer fasziniert von Blumen, Blumengeschäften und Floristinnen. Auf der Blauen Couch erzählt sie von ihrer Kindheit an der Schwanthalerhöhe in München, wie sehr der frühe Tod ihrer Mutter sie heute noch berührt und wie sie zu ihrem Spitznamen "Flamingo" kam. Warum weder New York noch Kanada sie für immer halten konnten und welche Blume ihr manchmal das Leben schwer macht, hört ihr hier.