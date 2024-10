Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer, Arzt und Autor, "Leben, lieben, lachen - diese drei 'L' sind für mich so wichtig"

Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer spricht auf der Blauen Couch darüber, warum es so wichtig ist Kindern mit Begeisterung Bildung zu vermitteln. Wie man seiner eigenen Angst begegnet und warum "leben, lieben, lachen" für ihn seit einem Absturz in den Bergen ein Lebensmotto wurde, das hören Sie hier. ***Übrigens: Am 16. Oktober können Sie die Blaue Couch live auf dem BR Podcastfestival in Nürnberg erleben. Zu Gast bei Thorsten Otto ist dann im Z-Bau in Nürnberg Komiker und Kabarettist Harry G., der mit seinen bissig-witzigen Clips über "Isarpreißn", Schickeria und Pseudo-Trachtler berühmt geworden ist.