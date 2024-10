Sabine Estner, Transfrau "Der Mensch denkt und Gott lenkt, der Mensch dachte und Gott lachte"

Sabine Estner hat einen langen Leidensweg hinter sich gebracht und lebt noch heute mit den Folgen. Geboren als Junge namens Simon versuchte ihr Vater ihr das "Anderssein" rauszuprügeln. Erst der Glaube an Gott half ihr, das Leben in die Hand zu nehmen. Wie sie das geschafft hat und wie schwer der Weg zum Leben als Frau war, darüber spricht sie mit Dominique Knoll. TRIGGERWARNUNG: In dieser Episode geht es auch um körperliche und psychische Gewalt, mehrfachen sexuellen Missbrauch auch in der Kindheit und Suizidgedanken. Sollten Sie selbst Suizidgedanken haben, finden Sie zum Beispiel bei der Telefonseelsorge Hilfe: 0800/111 0 111 und 0800/ 111 0 222 / http://www.telefonseelsorge.de.