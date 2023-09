Samuel Meffire, Autor und Coach, über richtige und falsche Wege

In den 90er Jahren war Samuel Meffire der erste Schwarze Polizist Ostdeutschlands. Er verließ die Polizei, wurde kriminell, kam in Haft. Was er heute tut, darüber spricht er auf der Blauen Couch. Triggerwarnung: In dem Podcast mit Samuel Meffire geht es auch um Suizidgedanken und er kann verstörend wirken, weil auch über Gewalterfahrungen gesprochen wird. Sollten Sie selbst Suizidgedanken haben, suchen Sie sich Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge: 0800/111 0 111 und 0800/ 111 0 222 / http://www.telefonseelsorge.de.