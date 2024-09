Sarah Valentina Winkhaus, "Unerfüllter Kinderwunsch darf kein Tabu sein"

Sarah Valentina Winkhaus ist dank Social Freezing und künstlicher Befruchtung Mutter geworden, ganz bewusst ohne Partner! Warum sie diese Entscheidung getroffen hat und wie sie ihren Weg gegangen ist, das erzählt sie auf der Blauen Couch.***Übrigens: Am 16. Oktober können Sie die Blaue Couch live auf dem BR Podcastfestival in Nürnberg erleben. Zu Gast bei Thorsten Otto ist dann im Z-Bau in Nürnberg Komiker und Kabarettist Harry G., der mit seinen bissig-witzigen Clips über "Isarpreißn", Schickeria und Pseudo-Trachtler berühmt geworden ist